شاهد.. فيديو جديد لآثار هجوم أرامكو

سمحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام بتفقد منشآت شركة "أرامكو" التي تعرضت للهجوم، حيث تم عرض أنابيب نفطية مذابة ومعدات محترقة.



وعُرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا بموقع هجرة خريص أعمال التصليح والترميم الجارية، فيما تم تثبيت رافعات في محيط منشأتين محترقتين.



وتحمّل السعودية والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجمات على الشركة النفطية، فيما تنفي الأخيرة تورطها فيها.



من جهته، قال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الهندي.



وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت المنصرم، حيث اُستُهدفت منشأتان نفطيتان هما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.







