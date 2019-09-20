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بسبب الفرق في الدرجات.. رئيس جامعة القاهرة يعتذر لوزير سابق بعد طلبه واسطة لطالب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:44 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
هاني حسين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يقبل الواسطة لأي طالب ونقوم بقبول الطلاب الذين ينطبق عليهم الشروط في البرامج البحثية والتعليمية والخدمية.

وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أحد الوزراء الكبار السابقين أرسل له طلب واسطة لأحد الطلاب ولكنه رفضه بسبب عدم انطباق الشروط عليه والفرق في الدرجات.

وتابع محمد عثمان الخشت: "اعتذرت للوزير السابق عن هذا الطلب لعدم انطباق الشروط على الطالب".

وأكمل محمد عثمان الخشت: "زيادة البرامج الخاصة باللغات المتميزة داخل الجامعة، وأؤمن بالرأسمالية الإجتماعية"، مضيفا: "ممنوع زيادة المصروفات على أي طالب دخل على سعر معين في البرامج والخدمات التعليمية، ومصاريف الزيادة تطبق على الطلاب الجديدة التي تدخل البرامج وليس المشاركين فيها".

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