قبل بدء العام الدراسى.. استغاثة من طلاب مجمع مدارس مصانع سكر قوص لحمايتهم من الأتربة

تلقى "صدى البلد" استغاثة من أولياء أمور وطلاب مدارس مصنع سكر قوص، يطالبون فيها محافظ قنا بإنقاذ أبنائهم من كميات التراب المتراكمة على الأسفلت المجاور لمدارسهم، والذى يتسبب فى إصابتهم بالأمراض الصدرية وتعرض عيونهم للضرر نتيجة تصاعد الأتربة مع مرور أى سيارة.



وناشد أولياء الأمور، إنقاذ أبنائهم الطلاب من السرعة الجنونية لسائقى سيارات الكبود الذين لا يراعون حرمة الطريق، وذلك بإنشاء مطبات صناعية على الطريق حرصًا على حياة أبنائهم الطلاب، بدلًا من إصابتهم بأذى كما حدث العام قبل الماضى عنما دهس جرار زراعى طالبا بالصف الاول الابتدائى.



وقال الأسد العادلى حامد العويضى، رئيس مجلس أمناء مدرسة شركة السكر الإعدادية، إن مدارس مصنع سكر قوص هو مجمع ضخم يضم 5 مدارس، يتضررون من كميات الأتربة المتراكمة على الأسفلت المؤدى إلى هذا المجمع التعليمى الكبير بداية من كوبرى العجالين حتى بوابة مصنع السك، حيث تتصاعد الأتربة بمجرد مرور أى سيارة مما يؤثر سلبًا على صحة كل من يمرون بهذا الطريق.



وأضاف الأسد العادلى حامد العويضى: "نحتاج لتحرك عاجل قبل مع بداية العام الدراسى حرصًا على استقرار العملية التعليمية ودون تعرض أبنائنا لأى أذى أو ضرر لصحتهم، خاصة أن هناك تعليمات بتذليل جميع العقبات التى تعوق مسيرة العملية التعليمية".

