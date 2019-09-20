من الأزمات اللي ربنا وفقنا فيها.. الخشت يكشف آخر تطورات معهد الأورام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك بعض المواطنين الذين يصدقون الشائعات والأخبار الكاذبة دون التحقق منها، حيث تعاني مصر من سرعة تصديق الشائعات وعدم التحري من دقتها من مصادرها الرئيسية.



وأوضح، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك أسلوبا يتبعه البعض في تناقل الأخبار، يهدف لتدمير الهوية والشخصيات العامة، فضلا عن التشفي في الآخرين.



وتابع، أن أزمة معهد الأورام أديرت بشكل مؤسسي كامل، حيث استقبل المعهد المرضى في وقت قياسي للغاية، لافتا إلي أن معهد الأورام يعمل الآن بكل طاقته الإنتاجية.



وأشار إلي أن إجمالي التكلفة المتوقعة لمعهد الأورام تصل لـ100 مليون جنيه، وتم إنجاز المرحلة الأولى من تلك العملية والتي ساهمت في عمل المعهد بكامل طاقته الإنتاجية، فضلا عن المراحل القادمة التي تشهد توسعة جزئية للمعهد.