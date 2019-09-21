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تعليم

اليوم.. بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 بجامعة الأزهر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
تبدأ اليوم السبت، جامعة الأزهر في استقبال طلابها وطالباتها في العام الدراسي الجديد 2019-2020، وأنهت جميع الكليات استعداداتها لبدء العام الدراسي.

علقت الكليات جداول المحاضرات في أماكن بارزة يسهل على الطلاب والطالبات الإطلاع عليها، وكذلك تم عمل صيانة لجميع القاعات والمدرجات وأجهزة الداتا شو والمعامل في الكليات الموجودة بها.

ومن المقرر أن يتخلل الأسبوع الأول من الدراسي إقامة حفلات استقبال للطلاب الجدد وعمل ورش عمل لهم لتثقيفهم عن نظام الدراسة وكذلك الإجابة على كل تساؤلاتهم.

كما تسهل الكليات عملية استقبال طلبات الإلتحاق من الطلاب الجدد وسط توجيهات من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة معاملة الطلاب بصورة لائقة وحل مشكلاتهم أولا بأول.

وأعلنت جامعة الأزهر عن الأوراق المطلوبة للتقديم، وتتضمن ما يلي: أصل شهادة الثانوية الأزهرية 2019 وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

كما تتضمن الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر، أصل خطاب التنسيق المرشح على أساسه الطالب للكلية "بطاقة الترشيح" وصورتين منها، ونموذج 6 جند من القسم أو المركز التابع له الطالب ، ونموذج 2 جند من البريد ، و12 صورة شخصية 4x6 مكتوبا عليها اسم الطالب، و3 صور من بطاقة الرقم القومي.

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