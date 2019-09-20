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رياضة

‏محمد هاني بعد التتويج بـ كأس السوبر المصري: إحنا الأبطال

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:41 م
محمد هانى
محمد هانى
محمد بدران
هنأ محمد هانى لاعب النادى الأهلى، جمهور المارد الأحمر بعد تتويجه بلقب السوبر وتحقيق فوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في لقاء السوبر المصري.

ونشر محمد هانى صورا له عبر حسابه على "تويتر"،‏‏‏‏ وعلق عليها: ‏"الحمد لله .. إحنا الأبطال".

أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجايي (هدفين)، وحسين الشحات فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.

يذكر أن الفريق الأحمر خاض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018.
‏محمد هاني بعد التتويج بـ كأس السوبر المصري: إحنا الأبطال

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