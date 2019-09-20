60 % تخفيضات.. ننشر اسعار اشتراكات النقل العام بالقاهرة قبل بدء الدراسة

كشفت هيئة النقل العام فى القاهرة عن أسعار الإشتراكات الجديدة ، ونسب التخفيضات التي تعود على الطلاب والجمهور بالصالح العام.



وقبل بداية العام الدراسي الجديد ، وصلت نسبة التخفيضات على الاشتراكات الجديدة إلى 60% للطلبة، و50% للمعاقين وكبار السن و40% للجمهور العادى.



وننشر لكم في الجداول التالية أسعار الإشتراكات الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية لكافة الفئات بحسب أعداد الخطوط ..





