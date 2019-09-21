قلعة إنتاج الأرز في مصر.. مزارعو كفر الشيخ يحصدون 179 ألفًا و646 فدانا من المحصول.. وإقبال كبير على تدوير القش واستخدامه كعلف حيواني.. صور

الكومابين أحدث وسائل ماكينات حصاد الأرز استخدامًا في كفر الشيخ

المزارعون يبيعون طن قش الأرز بـ 1000 ألف جنيه بدلًا من حرقه

الزراعة: كبس 148 ألفًا و486طنًا من القش و فرم 57 ألفًا و343 طنًا آخرًا





يواصل المزارعون في مختلف المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، أعمال حصاد محصول الأرز، الذي تشتهر به المحافظة زراعة وإنتاجًا، فيستخدم المزارعون ماكينة الكومابين المتطورة والتي يمكنها حصاد الفدان الواحد خلال ساعتين على الأكثر.





أصبحت ماكينة الكومابين أسهل الوسائل في حصاد محصول الأرز وتوفر العمالة والوقت، فتستطيع حصاد 3 أفدنة خلال 5 ساعات تقريبًا، وتعبئة المحصول في أجولة بلاستيكية، وضع الأرز على مفارش لتجفيفه في الشمس.





وتستغرق فترة تجفيف الأرز في الهواء مدة 5 أيام على الأكثر، وفي بعض الأحيان 48 ساعة أو 3 ثلاثة أيام، وبعدها يقوم المزارعون بإعادة تعبئة المحصول مرة ثانية في أجولة بلاستيكية ووضعه في المخازن الزراعية ذات التهوية الجيدة تمهيدًا لبيعه إلى التجار ومضارب الأرز.





واللافت للنظر هذا العام، ارتفاع درجة الوعي لدي المزارعين بأهمية تدوير قش الأرز بدلًا من حرقه وعدم الاستفادة منه بعد أن وصل سعر فدان القش نحو ألف جنيه، واتجاه غالبية المزارعين إلى إعداد كومات سمادية من قش الأرز، واستخدامه كعلف حيواني لمواجهة ارتفاع أسعار العلف فضلًا عن ارتفاع نسبة البروتين بالقش.





وقال المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه جرى حصاد نحو 179 ألفًا و646 فدانًا من محصول الأرز، بمختلف القطاعات الزراعية، وحصاد نحو 72 ألفًا و701 فدان من محصول الذرة، موضحًا أن هناك تنسيقًا شاملًا مع وزارة البيئة لمحاربة حرق قش الأرز من خلال توعية المزارعين بأهمية تدوير القش.



