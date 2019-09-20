سمير سيف: قدمت 26 فيلما تفخر بها ذاكرة السينما المصرية

أكد المخرج سمير سيف، أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على نجاحه ليصبح أحد الأسماء التي تركت بصمة واضحة في عالم صناعة السينما في مصر، وتقديم أعمال تفخر بها ذاكرة السينما.



وأوضح سمير سيف، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أن أول تلك العوامل التي ساعدت على نجاح أعماله، هو السيناريو الجيد، وتكاليف عملية الإنتاج، التي كانت يراعي فيها المنتج تميز ما يقدمه، دون النظر إلى التكاليف.



وأشار سمير سيف، إلى أنه قدم للسينما 26 فيلما سينمائيا، حظيت جميعها بالإشادة، وحصل غالبية من شاركوا فيها على العديد من الجوائز كل ذلك بسبب اختيار السيناريو والإخراج المتميز.