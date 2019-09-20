ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سمير سيف: قدمت 26 فيلما تفخر بها ذاكرة السينما المصرية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:45 م
المخرج سمير سيف
المخرج سمير سيف
عبد الخالق صلاح
أكد المخرج سمير سيف، أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على نجاحه ليصبح أحد الأسماء التي تركت بصمة واضحة في عالم صناعة السينما في مصر، وتقديم أعمال تفخر بها ذاكرة السينما.

وأوضح سمير سيف، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أن أول تلك العوامل التي ساعدت على نجاح أعماله، هو السيناريو الجيد، وتكاليف عملية الإنتاج، التي كانت يراعي فيها المنتج تميز ما يقدمه، دون النظر إلى التكاليف.

وأشار سمير سيف، إلى أنه قدم للسينما 26 فيلما سينمائيا، حظيت جميعها بالإشادة، وحصل غالبية من شاركوا فيها على العديد من الجوائز كل ذلك بسبب اختيار السيناريو والإخراج المتميز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتل زوجته وأطفاله الـ 6.. لماذا وكيف انتحر غوبلز وزير إعلام هتلر.. فيديو

لهذا السبب.. عمرو عبد الحميد يوجه التحية لـ قصواء الخلالي

هادي الجيار: مدرسي اكتشف موهبتي وشجعني على دخولي مجال الفن

المساء مع قصواء يكرم أدباء شلة المحلة لإثرائهم الحياة الثقافية والفكرية

أسود وشكله وحش.. قصة منع أحمد زكي من مشاركة سعاد حسني في فيلم الكرنك

ترشيحاتنا

بعد خسارة السوبر.. صدمة قوية للزمالك قبل انطلاق الدوري

تفاصيل خناقة اتحاد الكرة وحسام البدري بسبب منصب حساس في جهاز المنتخب

رمضان صبحي: مستمرون في حصد البطولات.. وهذا موقفي من النادي الأهلي

أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك أمام الاهلي

رغم تسجيل الهدف الاول.. صدمة لـ الاهلي أمام الزمالك في السوبر.. فيديو

أوقات منهي عن الصلاة فيها.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور