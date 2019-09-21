للحفاظ على أرواح المواطنين.. مشروعات مهمة يشهدها قطاع الطرق بأسوان أبرزها إزدواج مسافة 9 كم بالطريق الصحراوى الغربي.. صور

إنجازات وطفرة تنموية غير مسبوقة تشهدها القطاعات المختلفة بأسوان

تطوير ورفع كفاءة الطرق بكافة ربوع وأنحاء المحافظة

إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بمسافة 9 كم أبرز المشروعات فى قطاع الطرق





إنجازات متواصلة وطفرة تنموية غير مسبوقة تشهدها العديد من القطاعات داخل محافظة أسوان ومن أبرزها قطاع الطرق ليساهم كل ذلك فى وضع عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى بؤرة اهتمام الأجهزة الحكومية بما يتماشى مع مكانتها التاريخية والحضارية العالمية.





وفى هذا الإطار تستعرض "صدى البلد" ما تم فى ملف تطوير ورفع كفاءة الطرق وأيضًا الكبارى وهو الذى يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخلق منافذ وشرايين جديدة من التنمية والرخاء.





فقد شهد قطاع الطرق خلال الأيام الماضية تنفيذ أول مشروع من نوعه بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وهو إزدواج هذا الطريق فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية به بنسبة 100 % وذلك بطول 9 كم ليكون ذلك الإزدواج هو الباكورة الأولى لتنفيذ أعمال أخرى لإزدواج هذا الطريق الحيوى.





وقد تحملت الشركات المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية القومى تكلفة إزدواج الطريق والتى وصلت إلى نحو 60 مليون جنيه وذلك من الإعتمادات الموجه للتنمية المجتمعية بناءًا على طلب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان من مسئولى المشروع ليساهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى هذاالمشروع العملاق وبالتالى الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.





من جانبه أوضح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بأن قطاع الطرق قد شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال إستكمال ورصف طرق داخلية بأطوال 60 كم ، كما تم الإنتهاء من رصف طريق إدفو / كوم أمبو الزراعي بطول 60 كم بتكلفة مالية 84 مليون جنيه ، وأيضًا تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من قرية فارس وحتى مدخل مدينة إدفو بطول 70 كم بتكلفة 157مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى تطوير طريق إدفو / مرسى علم كمرحلة ثانية بطول 15كم وبتكلفة 34,5 ملـيون جنيه ، كما أنه جارى العمل فى المرحلة الثالثة بنفس الطريق بطول 30 كم وبتكلفة 91 مليون جنيه.





وأخيرًا جارى إستكمال الطريق الدائرى بشرق أسوان حيث تم تنفيذ 7,1 كم أعمال ترابية فقط من إجمالي الطريق بطول 22 كم وهو الذى سيحد من دخول سيارات النقل الثقيل المحملة ببولكات الجرانيت والرخام من الدخول إلى وسط مدينة أسوان.





وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى مع ذلك فقد تم إفتتاح مشروع نفق كوم أمبو بتكلفة مالية 7,5 مليون جنيه ، بجانب تم تطوير 5 محطات سكك حديدية بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه من أهمها محطة السكك الحديدية بمدينة أسوان من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بالإضافة إلى تطوير 22 مزلقان بتكلفة 66 مليون جنيه بينما جارى العمل فى 29 مزلقان بتكلفة 69 مليون جنيه من إجمالى 51 مزلقان .



