ديربي الغضب.. الميلان vs الانتر .. سر التسمية وعلاقته بتمثال السيدة العذراء

ساعات وينطلق ديربي الغضب على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الايطالية في ثاني ايام الجولة الرابعة من منافسات الكاليتشو الايطالي ، الديربي الذي يجمع قطبي مدينة ميلانو انتر ميلان واي سي ميلان.



الديربي الشهير الذي يعد احد اعرق واقوى دربيات الكرة حول العالم والذي تم تصنيفه بأنه الاقوى جماهريا خلال مايقرب من ثلاثة عقود كاملة من الزمان كان اكثرها اثارة حقبة التسعينات نظرا لما كان يمتلكه الفريقان من نجوم الكرة حول العالم اضافة الى ان الديربي يجمع الفريقان الوحيدان اللذان حققا لقب دوري ابطال اوروبا من مدينة واحدة .



سر التسمية بديربي الغضب



اللقب الذي اطلقته الصحافة الايطالية علي مباراة الميلان والانتر تعود الى مايقرب من مائة عام واكثر حيث تم انشاء نادي الميلان في نهاية القرن التاسع عشر عن طريق مجموعة من الفقراء والبسطاء في حين تم تاسيس نادي الانتر عن طريق مجموعة من الطبقة الاستقراطية والاغنياء في مدينة ميلانو ليصبح الصراع الكروي في ايطاليا بين الطبقة العاملة والكادحة والممثلة في جمهور الميلان وبين وطبفة الاغنياء الممثلة في جمهور الانتر .



اسماء عديدة تم اطلاقها ايضا على الديربي الشهير لعل ابرزها ديربي ديلا المادونينا نسبة الى تمثال مريم العذراء الموضوع على قمة كاتدرائية ميلانو ويعد اهم اهم وابرز معالم ايطاليا الدينية .



يعود ايضا تسمية الديربي المصنف الثاني عالميا والاول في بعض الاحيان الى هذا الاسم نظرا لحالة التنافس الشديد في المدرجات بين جمهور الفريقان ورصدت الشرطة الايطالية العديد من حالات الشغب التي وقعت خلال مباريات الفريقين على مدار اكثر من مئة عام.





الرموز السياسية والاقتصادية في كلا الناديين



لعل احد اهم رؤساء اي سي ميلان هو سيلفي بيرلسكوني الذي حكم الرسونيري مايقرب من ثلاثة عقود متصلة بداية من منتصف فترة الثمانينات حتى مطلع العقد الثاني من الالفية الجديدة وخلال هذه الفترة جمع الميلان 5 القاب لدوري ابطال اوروبا و5 القاب للسوبر الاوروبي



بالاضافة الى 8 القاب للدوري الايطالي من اصل 18 لقب وصنف الميلان مع نهاية القرن العشرين في عهد بيرلسكوني بانه النادي رقم اثنين على العالم بعد ريال مدريد نادي القرن الاوروبي



بيرلسكوني ايضا نجح في الوصول لكرسي رئاسة وزراء ايطاليا لفترتين الاولى كانت منتصف التسعينات والثانية كانت خلال العقد الاول من الالفية الجديدة



ومع نهاية عام 2013 قام السياسي المعروف ببيع النادي الى احد رجال الاعمال الاندونيسي قبل ان يتم بيعه مجددا الى بنك اليوت الامريكي ، امام على الطرف الاخر فقد حكم ماسيمو موراتي رجل الاعمال الشهير نادي انتر ميلان خلال حقبة التسعينات وقام بصرف مايقرب من 500 مليون دولار من اجل حصد الالقاب حتى تنحى عن رئاسة النادي خلال منتصف العقد الاول من الالفية الجديدة .





مشاهير اوروبا في ميلانو



لايخفى على احد ان اعظم نجوم الكرة في العالم ارتدوا قمصان الميلان والانتر لعل ابرزهم من ميلان الهولندي فان باستن ومواطنه رود خوليت وريكارد والفرنسي جان جير بابان والاوكراني اندريه شيفتشينكو والليبيري جورج وايا والبرازيلي كاكا ومواطنه ديدا والساحر رونالدينهو والهولندي سيدورف بجانب النجوم الطليان بيرلو ومالديني ونيستا وكوستاكورتا وبرايزي وماسارو



في حين لعب للانتر الهداف البرازيلي الظاهرة رونالدو ومواطنه روبرتو كارلوس والتشيلي زامورانو والالماني كلينسمان والارجنتيني خافيير زانيتي والهداف الايطالي كريستان فييري وغيرهم .



نجوم ارتدو قميص القطبين



وعن النجوم اللذين ارتدوا قميص الميلان والانتر فهناك العديد والعديد كان اهمهم الهداف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والهولندي سيدورف والايطالي بيرلو والبرازيلي رونالدو والايطالي بالوتيلي .





البطولات والالقاب



حقق الميلان لقب دوري ابطال اوروبا 7 مرات والبطولة الاوروبية مرتين والسوبر الاوروبي 5 مرات وكاس الانتركونتيننتال 3 مرات بجانب لقب وحيد لكأس العالم للاندية ، وحقق لقب الدوري الايطالي 18 مرة ولقب كوبا ايطاليا 5 مرات والسوبر الايطالي 7 مرات.



في حين فاز الانتر بدوري ابطال اوروبا 3 مرات وكأس الاتحاد الاوروبي 3 مرات ايضا وكاس الانتر كونتيننتال مرتين ولقب وحيد لكاس العالم للاندية ، بجانب تحقيقه لقب الدوري الايطالي 18 مرة وكوبا ايطاليا 7 مرات والسوبر الايطالي 5 مرات .



الاوراق الرابحة اليوم

مباراة اليوم لن تخلو من النجوم فهناك بالطبع في الميلان الوافد الجديد الجزائري اسماعيل بن ناصر افضل لاعب في بطولة افريقيا الاخيرة ومعه الهداف البولندي بيونتك والبرازيلي باكيتا والجناح الاسباني سوسو والصفقة الجديدة الكرواتي رابيتش تحت قيادة المدرب جيامبولو ، في حين يملك الانتر الهداف البلجيكي لوكاكو والتشيلي سانشيز تحت قيادة فنية للمدرب المخضرم كونتي .