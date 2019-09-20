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الخشت: حاكم الشارقة يعشق مصر.. ووعدني بالتبرع بـ 160 مليون جنيه لمعهد الأورام

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:38 م
الشيخ سلطان القاسمي
الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة
خالد محيي الدين
قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن آخر رقم وصله من التبرعات الخاصة بمعهد الأورام كان خلال منتصف شهر أغسطس ووصل لـ60 مليون جنيه.

وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة يعشق مصر وجامعة القاهرة بشكل كبير، حيث درس بكلية الزراعة في مصر، واختلط من خلالها مع المصريين بكافة طبقاتهم.

وأضاف، أنه قابل "القاسمي" حاكم الشارقة خلال زيارته للقاهرة في منتدي الشباب منذ عامين، ووعده خلالها بالتبرع ب160 مليون جنيه لمعهد الأورام.

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