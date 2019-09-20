الخشت: حاكم الشارقة يعشق مصر.. ووعدني بالتبرع بـ 160 مليون جنيه لمعهد الأورام

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن آخر رقم وصله من التبرعات الخاصة بمعهد الأورام كان خلال منتصف شهر أغسطس ووصل لـ60 مليون جنيه.



وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة يعشق مصر وجامعة القاهرة بشكل كبير، حيث درس بكلية الزراعة في مصر، واختلط من خلالها مع المصريين بكافة طبقاتهم.



وأضاف، أنه قابل "القاسمي" حاكم الشارقة خلال زيارته للقاهرة في منتدي الشباب منذ عامين، ووعده خلالها بالتبرع ب160 مليون جنيه لمعهد الأورام.