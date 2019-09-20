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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تنفي وجود فروع لها في المحافظات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:50 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
أسامة علي
أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه على عدم وجود أي فروع أو تشكيلات أو مقرات لها في المحافظات.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب في بياناها، أن الأحزاب المنتمية للتنسيقية تضم ممثلين لها من مختلف أنحاء الوطن، يؤدون دورهم بشكل مركزي من القاهرة.

وناشدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعدم الانسياق وراء بعض الدعوات التي تزج باسم التنسيقية بالمحافظات، كما حذرت من استخدام اسمها خارج الإطار الخاص بها.

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