اهم الأخبار.. السيسي يتوجه إلى نيويورك.. زلزال يضرب القاهرة الجديدة والمعادي والمقطم.. الاهلي يهزم الزمالك 3-2.. تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 20 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الرئيس السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
زلزال بقوة 2.7 ريختر يضرب القاهرة الجديدة والمعادي والمقطم .. تفاصيل
الأعلى للإعلام يحذر: الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات
القومي لأسر الشهداء ينظم رحلة بدير جبل الطير بالمنيا
60 % تخفيضات.. ننشر اسعار اشتراكات النقل العام بالقاهرة قبل بدء الدراسة
أول دعوى قضائية دولية ضد محمد علي في أوروبا
الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة
مصر تحقق رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وتتقدم 9 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة
في 10 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن أنفاق بورسعيد الجديدة
جامعة عين شمس تتزين استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجديد
كواليس فوز فريق جامعة القاهرة بكأس العالم في ريادة الأعمال
الاهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بـ السوبر المصري .. فيديو
محمود الخطيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد حصد لقب السوبر
شاهد.. مشادة بين رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الأهلي
تعليق ساخر من نجيب ساويرس بعد فوز الاهلي بكأس السوبر
أطلت بملابس خضراء.. أصالة تبدأ حفل اليوم الوطني السعودي
أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك أمام الاهلي
تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر
تفاصيل القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 اكتوبر
مذبوحان فى صالة الشقة.. التفاصيل الكاملة لقتل زوجين الفيوم
بـ 24 قطعة سلاح.. سقوط طرفي خصوة ثأرية بأسيوط .. فيديو
الرئيس السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
زلزال بقوة 2.7 ريختر يضرب القاهرة الجديدة والمعادي والمقطم .. تفاصيل
الأعلى للإعلام يحذر: الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات
القومي لأسر الشهداء ينظم رحلة بدير جبل الطير بالمنيا
60 % تخفيضات.. ننشر اسعار اشتراكات النقل العام بالقاهرة قبل بدء الدراسة
أول دعوى قضائية دولية ضد محمد علي في أوروبا
الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة
مصر تحقق رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وتتقدم 9 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة
في 10 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن أنفاق بورسعيد الجديدة
جامعة عين شمس تتزين استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجديد
كواليس فوز فريق جامعة القاهرة بكأس العالم في ريادة الأعمال
الاهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بـ السوبر المصري .. فيديو
محمود الخطيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد حصد لقب السوبر
شاهد.. مشادة بين رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الأهلي
تعليق ساخر من نجيب ساويرس بعد فوز الاهلي بكأس السوبر
أطلت بملابس خضراء.. أصالة تبدأ حفل اليوم الوطني السعودي
أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك أمام الاهلي
تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر
تفاصيل القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 اكتوبر
مذبوحان فى صالة الشقة.. التفاصيل الكاملة لقتل زوجين الفيوم
بـ 24 قطعة سلاح.. سقوط طرفي خصوة ثأرية بأسيوط .. فيديو