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منوعات

لقطات نادرة تكشف علاقة مؤثرة بين الأسد وشبله.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
أحمد شريف
نشرت صحيفة " ديلي ميل"، لقطات حميمة بين أسد وشبله الصغير.

وتوضح الصور لحظات نادرة بين أسد وابنه البالغ من العمر ثلاثة أشهر وهما يلعبان مع بعضهما البعض.

تم التقاط الصور الحميمة من قبل المصور الهاوي ليمور باهار، الذي ذهب للبحث عن الأسود في محمية في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أنه نادرًا ما تلعب الأسود الذكور دورًا في تربية الأشبال، في حين تشعر إناث الأسود بالفخر في تربية شبلها.

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