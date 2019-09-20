تفعيلا لإعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.. لقاء حواري للثقافة مصر وأفريقيا بين الواقع والمأمول.. صور



يلقى " صدى البلد " الضوء على هذه الجهود الهادفة والبناءة والتى من أهمها ما يشهده القطاع الثقافى والفنى في هذا الاتجاه لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء.



فقد نظم فرع ثقافة أسوان لقاء حواريا بعنوان "مصر وأفريقيا بين الواقع والمأمول" وذلك ضمن نشاط ثقافة القرية بالفرع، حيث تضمن اللقاء عقد محاضرة "مصر وأفريقيا والمستقبل الواعد للقارة السمراء" حاضرتها نهلة عبد الفتاح باحثة بمعهد الدراسات الأفريقية حيث تحدثت فيها عن مستقبل القارة السمراء بما تحمله من ثروات طبيعية من إجمالى الثروات الطبيعية فى العالم والذى يمثل أملًا كبيرًا لمستقبل القارة وذلك من خلال واستغلالها الاستغلال الأمثل وخطوة فى أجندة أفريقيا 2030، كما تتميز القارة الإفريقية بالموقع المتميز بين قارات العالم القديم والحديث.



وأشارت إلى تاريخ مصر والذى يعتبر من أقدم الحضارات ووجود نهر النيل بها والذى يعتبر العامل المساعد الأول لقيام حضارة عريقة ودور مصر فى تنمية القارة الإفريقية من خلال إستغلال الثروات الطبيعية للقارة وتسويقها وإنشاء أسواق مشتركة وتوفير الإمكانات والقدرات البشرية والمالية وفق استراتيجية إفريقية مشتركة ومكملة لبعضها البعض وخلق قاعدة صناعية متطورة من خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية والبشرية.



وعقب انتهاء اللقاء الحوارى تم تنظيم أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمود أحمد إبراهيم وعباس حمزة ، وفى الختام قدم عرض فنى لفرقة كورال أطفال دراو بقيادة سمير دبوس تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى " بلادى ، اسوان يأحلى مكان، يامصر، أمى" .



وبالتوازى مع ذلك أقيم بقصر ثقافة كوم أمبو عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم أمبو بقيادة أحمد عبد الحميد تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى " إلى رحاب اليثرب، السلام عليك، محمد نبينا، سنه وسنتين، مصر يا ام الدنيا، الله على خلا".



لتفعيل دور كافة الجهات المعنية داخل نطاق محافظة أسوان لتحقيق إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019.