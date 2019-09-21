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حوادث

حبس صاحب مطبعة وعامل لتقليدهما المطبوعات والعلامات التجارية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
المضبوطات
المضبوطات
اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس صاحب مطبعة وعامل بمطبعة، لاتهامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية دون تصريح منالجهات المختصة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عند أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية تمكنوا من ضبط خالد ع م ع 23 سنة صاحب مطبعة للطباعة الكائنة ـ دائرة قسم شرطة المطرية ومقيم 71 شارع أحمد عيسي ـ بذات الدائرة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 14 زنكه خاصة ببعض الشركات ( تقليد مطبوعات ، علامات تجارية ).

كما تمكنوا من ضبط فهمي م ا م 39 سنة عامل بمطبعة الكائنة ـ دائرة قسم شرطة المطرية ومقيم شارع الترولي ـ بذات الدائرة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 4 زنكه خاصة ببعض الشركات ( تقليد مطبوعات ، علامات تجارية )، وكمية من الاستيكرات خاصة ببعض الشركات (تقليد مطبوعات ، علامات تجارية).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام وتكثيف الجهود لضبط قضايا التزييف والتزوير.

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