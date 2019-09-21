4 خبراء أسواق مال يحللون أداء البورصة الأسبوعي.. وتوقعات إيجابية خلال جلسات الأسبوع المقبل.. هذه الأسهم مرشحة للصعود

سعيد الفقي: مؤشر البورصة الرئيسي يتجه صوب مستوى 15100 نقطة الأسبوع المقبل

ريمون نبيل: انتهاء حركة تصحيح مؤشر EGX30 عند اختراق هذا المستوى

إيهاب يعقوب: أداء إيجابيا للبورصة الأسبوع المقبل.. وهذه الأسهم مرشحة للصعود

سمير رؤوف: وسط ترقب قرار البنك المركزي.. أداء عرضي للبورصة الأسبوع المقبل





قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية أغلقت على حالة من التباين وعدم الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة حالة القلق التي أصابت المستثمرين خاصة الأفراد جراء استهداف بعض منافذ الإنتاج لشركة ارامكو السعودية والتي تعد أكبر شركات إنتاج البترول في العالم.





وأوضح الفقي، لـ صدى البلد، أن هجمات ارامكو أثرت بالسلب على غالبية الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي لافتا إلى تراجع حدة التوتر تدريجيا مع نهاية تعاملات الأسبوع؛ حيث استقرت غالبية الأسواق وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستوى 14742 نقطة.





وأوضح خبير أسواق المال أن مستوى 14800 نقطة لم يتأكد كسره متوقعا عودة التماسك مع بداية الأسبوع المقبل خاصة بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 25 نقطة والمتوقع أن يواصل المركزي المصري سياسته التوسعية وتخفيض سعر الفائدة مع نهاية هذا الشهر والذي سيؤثر بالإيجاب على سوق المال والتي تتأثر بشكل كبير باتجاه السياسات النقدية.





وأضاف: مازال مؤشر البورصة قرب مناطق الدعوم عند مستويات 14800 نقطة ومازال الاتجاه صاعدا على المدى المتوسط مادام المؤشر فوق مستويات 14500 نقطة.. متوقعا الاتجاه صوب مستوى 15100 خلال الاسبوع المقبل.





بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضح الفقي أنه يواجه مناطق دعم عند مستويات 540 نقطة متوقعا تكوين مراكز شرائية بالقرب منها ومعاودة الصعود خاصة أن أسعار الاسهم مازالت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة واستهداف مستوى 550 نقطة خلال الفترة القادمة.

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن أحداث السعودية الأخيرة المتعلقة بشأن هجوم أرامكو وما خلفته الهجمات من توترات أثرت على أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنها أحد أسباب ظهور القوى البيعية بشكل كبير وخاصة خلال جلسة منتصف الأسبوع التي سجلت أقوى هبوط للأسعار منذ أغسطس 2019.





وأضاف نبيل لـ صدى البلد، أن المؤشر الرئيسي EGX 30 فقد أكثر من 217 نقطة ليغلق عند مستوى 14752 نقطة أسفل مستوى الدعم الفرعي 14800 نقطة وإن كان لم يتم تأكيد كسره إلا بالإغلاق جلسة الأحد أسفل ذلك المستوى حيث استطاع المؤشر التماسك خلال جلسة نهاية الأسبوع مغلقا على تباين بالقرب من 14742 نقطة.





ولفت نبيل إلى ظهور القوى الشرائية بوسط الجلسة بعد أن بدأت جلسة الخميس مفتقدة ما يقرب من 50 نقطة لتكتسب أغلب النقاط المفقودة مغلقة على هبوط مايقرب من ثلاث نقاط فقط مما يساعد على إعادة تجربة مستوى 14800 نقطة مبدئيا خلال بداية الأسبوع المقبل.





وينصح خبير أسواق المال المستثمرين بتخفيف مراكز الهامش كلما اقترب المؤشر من مستوى 15000 نقطة حتى تظهر إشارة شراء واضحة مرة أخرى ولينصب التركيز على مستوى الدعم الرئيسي للمدى القصير في الوقت الراهن عند 14540 نقطة والتي قد تكون قادرة على إيقاف الهبوط ولو بشكل مؤقت ليتحرك المؤشر مرة أخرى بشكل عرضى أسفل 15100 وأعلى 14540 نقطة.





تابع نبيل: يعد مستوى 14540 نقطة أيضا مستوى إيقاف الخسائر للمستثمرين قصير الأجل وقد يكون نقطة إعادة الشراء للمستثمر متوسط الأجل بالإغلاق أعلى مستوى 15120 نقطة بمعدل تنفيذ عالي نسبيا وأيضا نقطة إيقاف الخسائر للمستثمر متوسط المدى عند 13500 نقطة.





ويتوقع خبير أسواق المال أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بطريقة عرضية أعلى مستوى 14500 نقطة وأسفل مستوى 15000 نقطة حتى انتهاء التصحيح المؤقت باختراق 15120 نقطة لأعلى.





"رغم أن مؤشر البورصة المصرية EGX30 لم ينجح في الثبات أعلى مستوى 15000 نقطة خلال الأسبوع الماضي مستقرا في نهاية الأسبوع عند مستوى 14742 نقطة.. إلا أنه من المتوقع أن يعاود المؤشر الصعود فوق حاجز 15000 نقطة، مستهدفا 15200 نقطة كمستوى مقاومة أول وبالنجاح في تأكيد اختراقه يتجه المؤشر صوب 16000 نقطه "، حسب إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال.





وأضاف لـ صدى البلد، أن مؤشر ايجى اكس 50 صعد بنسبة بنسبة 0.92% مسجلا مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17889 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5484 نقطة.





تابع: انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1439 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.





واستطرد: سيطر اللون الأحمر على أغلب جلسات الأسبوع ليتراجع رأس المال السوقى من مستوى 17.1 مليار جنيه ليفقد حوالي 257 مليون جنيه مسجلا 738 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع.





تابع: سيطرت العمليات البيعية على أغلب فئات المتعاملين رغم الارتفاع الملحوظ فقيم التداول كانت تزامنا مع مؤشرات اقتصادية إيجابية كانخفاض معدلات التضخم وتراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ليسجل رقما جديدا بعد بدء بنك اتش اس بى سي العمل بالعملة الصينية لأول مرة والقضاء على أسطورة التعامل الدولاري.





وأشار خبير أسواق المال إلى عدد من الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية التي كان لها الأثر عززت من الأداء البيعي خلال جلسات الأسبوع الماضي، على رأسها تفجيرات أرامكو السعودية.. أما محليا فكان لترديد الشائعات نصيب أكبر وبالغ الأثر على أداء السوق.





وتوقع خبير أسواق المال أداء إيجابيا لبعض الأسهم المرشحة للصعود منها: سهم ليفت سلاب مشيرا إلى أن السهم حاول الثبات كثيرا فوق مستوى 7 جنيهات في طريق لمستهدف 8 جنيهات نقطة أولى؛ وسهم وادى كوم امبو الذي يستهدف مستوى 15 جنيها نقطة أولى.. وسهم النساجون الشرقيون الذي يستهدف 13 جنيها.. وسهم سيدي كرير السعر مناسب للشراء.. وسهم اسيك السعر مناسب جدا للمتاجرة به على المدى القصير.





قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات بسبب التوترات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة وضرب مصفاة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية مع توترات مفاوضات سد النهضة وترقب المستثمرين قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع القادم بشأن أسعار الفائدة.





وأضاف رؤوف لـ صدى البلد، أن كل هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى ترقب الأحداث بشكل كبير مما أدى إلى هبوط المؤشر الرئيسى Egx 30 لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 14742 نقطة خاسرا نحو 368 نقطة ومتراجعا من مستويات 15110 نقطة وليصل رأس المال السوقي إلى مستوى 738.1 مليار جنيه متراجعا بنحو 17 مليار جنيه من مستويات 755.1 مليار جنيه.



