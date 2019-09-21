حظك اليوم السبت21 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم السبت 21 ايلول-سبتمبر 2019 ، وفقا لما نشرتة عبير فؤاد .



الحمل



مهنيًا: تنفتح أمامك أبواب النجاح على مصاريعها وتعرف ازدهارًا في عملك، فتحاول أن تستفيد لأن الفرصة لن تتكرر كثيرا هذه الفترة

عاطفيًا:لا تدخل الشريك في خلافات غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة تعترض طريقك

صحيًا: وفّر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة



￼برج الثور:



مهنيًا: الكثير من المعوقات تعترض طريقك، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطي ذلك بدون أن تدفع ثمنًا باهظًا وحاول دراسة كل خطوة قبل اتخادها

عاطفيًا: تفرض الغيرة نفسها وتفسد العلاقة بينك وبين الشريك، يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقعان في المحظور

صحيًا: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة



برج الجوزاء:



مهنيًا: تتعاون بايجابية كبيرة مع الزملاء فى العمل، وهذا محل تقدير واحترام كل من حولك مما يعزز العلاقات العملية عاطفيًا: كن اكثر وضوحًا مع الشريك، وعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة صحيًا: يطرأ بعض التحسيّن على صحتك وينعكس على عافيتك وتزداد نشاطًا وحيوية



برج السرطان:



مهنيًا: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم، فرصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم الفاشلة

عاطفيًا: استقرار في العلاقة مع الشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر حتي تصلو الى التفاهم الكامل

صحيًا: اتبع نظامًا غذائيًا منظمًا وابتعد عن الارهاق حاول الاستراحة كثيرًا خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء

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برج الاسد:



مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وتحقق هدفك المنشود قريبا فلا تستعجل الخير

عاطفيًا: تتحسّن العلاقة بالشريك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا، وتزول الغيوم السود تدريجًا وتعود علاقتكما احسن

صحيًا: إعمل بروية وهدوء وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح



￼برج العذراء:



مهنيًا: تسلط عليك الأضواء وتكون انت نجم العمل، وتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية وانت قادر على اجتياز اي عقبات

عاطفيًا: الحرص المبرّرة من الشريك يسهم في زيادة التقارب، وقد تكون لذلك انعكاسات إيجابية غير متوقعة

صحيًا: حاول قدر الإمكان الاهتمام بذاتك والترويح عن نفسك لانو اي نجاح يبدا بالاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية



:برج الميزان



مهنيًا: إذا أردت الحفاظ على مكاسبك المهنية، لا بد من أن تكون جديًّا في تعاملك إلى أقصى الحدود الخيار لك

عاطفيًا: واجه الوقائع كما هي مع الشريك، ولا تتهرب من قول الحقيقة مهما كانت صعبة الصراحة افضل من الكذب واخاف الامور

صحيًا: مارس رياضة المشي باستمرار، ولا سيما في أحضان الطبيعة إذا أمكنك ذلك وستلاحظ بعدها الاينعكاسات الايجابية على صحتك



برج العقرب:



مهنيًا: نجاح المشاريع بتفوق يسلط الضوء على نجاحك الباهر، لكن إحذر الثعالب المتسترة بأثواب الحملان وانت تعرفهم جيدا

عاطفيًا: الوحدة غير مستحبة، سارع إلى مراضاة الشريك قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة بعد الخلاف البسيط بينكما

صحيًا: العصبية تهدّد صحتك، والهدوء هو المطلوب لاستعادة راحتك فكن حذر وحاول ضبط اعصابك



برج القوس:



مهنيًا: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وتجد بانتظارك صفحات بيضًاء بالجملة ونجاحات كبيرة

عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل

صحيًا: آن الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية والتى ستنعكس ايضا ايجابا على صحتك الجسدية



￼برج الجدي



مهنيًا: تجنب قدر الإمكان استفزاز الزملاء فى العمل، لأن ذلك سيولد لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين فحاول عدم اضافة اعداء جدد الى لائحة

عاطفيًا: اذا كانت هناك خلافات مع الشريك فان سعادة لافتة في طريقها اليك، سببها التفاهم التام على العناوين الأساسية

صحيًا: الخضراوات والفواكه ضرورية في لائحة الطعام، والاكثار من بعضها قد لا يكون صحيًا



￼برج الدلو:



مهنيًا: مواعيد بالجملة لكن الاختيار هو الأهم بالنسبة اليك، لتحديد وجهتك المستقبلية فدقق قبل الاختيار

عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته، إذا كنت تريد إزالة أسباب الخلاف بينكما

صحيًا: يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك



برج الحوت:



مهنيًا: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصًا أنك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل فاحسن وسيلة للهجوم هي المواجهة

عاطفيًا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار

صحيًا: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان