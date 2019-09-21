أبرز فيديوهات التوك شو.. عمرو أديب: 30 واحد نزلوا ميدان التحرير اتجمعوا دقيقتين والموضوع خلص.. ورسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.





ربنا حاميها .. راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لمصر









وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة للشعب المصري، مؤكدا حبه الشديد لمصر، وأعلن دعمه لمصر ورئيسها وشعبها.



وقال راغب علامة رسالة للشعب والحكومة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى: "أنا راغب علامة.. أنا مواطن لبناني عربي، لكن أعتبر مصر بلدي.. أنا أدعم مصر رئيسا وشعبا وجيشا وربنا حاميها بإذن الله".



ونشر عدد من نجوم الفن والغناء في مصر، فيديوهات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "احنا معاك يا ريس"، في مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدف أمن مصر واستقرارها هذه الأيام.



ومن ضمن نجوم الفن الذين شاركوا بحملات التأييد أحمد بدير، حكيم، هنادي مهنا، محمد لطفي، هاني شاكر، حجاج عبد العظيم، أحمد شيبة، محمود عبد المغني، أحمد فلوكس، شعبان عبد الرحيم، محمود عبد المغني، وحجازي متقال.





خالد سرحان: والدي كان عايزني أطلع ضابط واكتشفت إن كان عنده حق.. فيديو







قال الفنان خالد سرحان، إن والده سمير سرحان، لم يكن راغبا في عمله بمجال الفن والتمثيل.



وأضاف خالد سرحان في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج" فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" كان عايزني أطلع ضابط او محامي، وبعد فترة اكتشفت إن والدي كان عنده حق".



وتابع خالد سرحان:" مجال التمثيل والفن صعب جدا، والدي كان رافض مبدأ دخول مجال الفن والتمثيل، مضيفا:" أستاذ عادل إمام شاف واكتشف أجيال، وعمل لي حاجات حلوة كتير".



وأكمل خالد سرحان :" الكاتب يوسف معاطي من أهم الكتاب الساخرين في مصر، وهو أخ كبير لي، وكان يعطيني نصائح كثيرة ".







بسبب السوشيال ميديا.. توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ للشرطة على الهواء.. فيديو







تقدم الإعلامي توفيق عكاشة، ببلاغ على الهواء إلى مباحث الإنترنت لإغلاق كل الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضاف توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن انتحال الصفة على السوشيال ميديا نصب رسمي، مضيفا:" أطالب وزارة الداخلية بإغلاق تلك الصفحات المزيفة على السوشيال ميديا".



وتابع توفيق عكاشة:" لا امتلك صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي على الإطلاق، ولما اعمل صفحة سأقوم بتوثيقها كي لا أتعرض للنصب ".





رئيس جامعة القاهرة: منعت زيادة المصاريف ولا أقبل الواسطة.. فيديو







قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جزءا كبيرا من المراكز البحثية والخدمية والتعليمية نشط، وهناك جزء ناقص ونعمل عليه في الفترة الحالية.



وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" زيادة البرامج الخاصة باللغات المتميزة داخل الجامعة، وأؤمن بالرأسمالية الاجتماعية".



وتابع محمد عثمان الخشت:" ممنوع زيادة المصروفات على أي طالب دخل على سعر معين في البرامج والخدمات التعليمية، ومصاريف الزيادة تطبق على الطلاب الجدد اللي يدخلوا البرامج، وليس المشاركين فيها".



وأكمل رئيس جامعة القاهرة:" لا أقبل الواسطة داخل الجامعة لأي طالب وأقبل الطالب الذي تنطبق عليه الشروط".





بسبب الفرق في الدرجات.. رئيس جامعة القاهرة يعتذر لوزير سابق بعد طلبه واسطة لطالب







قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يقبل الواسطة لأي طالب ويقوم بقبول الطلاب الذين ينطبق عليهم الشروط في البرامج البحثية والتعليمية والخدمية.



وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أحد الوزراء الكبار السابقين أرسل له طلب واسطة لأحد الطلاب ولكنه رفضه بسبب عدم انطباق الشروط عليه والفرق في الدرجات.



وتابع محمد عثمان الخشت: "اعتذرت للوزير السابق عن هذا الطلب لعدم انطباق الشروط على الطالب".



وأكمل محمد عثمان الخشت: "زيادة البرامج الخاصة باللغات المتميزة داخل الجامعة، وأؤمن بالرأسمالية الإجتماعية"، مضيفا: "ممنوع زيادة المصروفات على أي طالب دخل على سعر معين في البرامج والخدمات التعليمية، ومصاريف الزيادة تطبق على الطلاب الجديدة التي تدخل البرامج وليس المشاركين فيها".





عمرو أديب: 30 واحد نزلوا ميدان التحرير اتجمعوا دقيقتين والموضوع خلص.. فيديو







قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مجموعة توجهت إلى ميدان التحرير يقدر عددهم بحوالي 30 فردا.



مضيفا:" هتفوا هتافات وتجمعوا لمدة دقيقتين وصوروا الهتاف ونشروا الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وكل هذا حدث في دقيقتين فقط".



وأضاف عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،:" أغلب المتواجدين في ميدان التحرير أبناء عناصر وقيادات الجماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين في السجن".



وتابع عمرو أديب:" بعد أيام من الحشد ومطالبات بالنزول يوم الجمعة في التحرير، شاهدنا حوالي 30 فرد في التحرير وتجمعوا دقيقتين والموضوع خلص "، مضيفا:" لدي مراسل في ميدان التحرير ويؤكد أنه لا توجد مظاهرات في الميدان على الإطلاق".





ميدان التحرير فاضي.. رسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر







عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية لأحد شباب الإخوان من جروبات جماعة الإخوان الإرهابية يؤكد فيها أن ميدان التحرير لا يوجد به متظاهرين.



وكشف العنصر الإخواني في الرسالة الصوتية، فشل دعوات التظاهر، مؤكدا أن ميدان التحرير لا يوجد به متظاهرون.



وعلق عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا: "أمتلك أدلة وإثباتات تذهل جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا: "جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدولة المصرية وهز أركانها".





شاهد.. المقاول محمد على يرقص بـ الشيشة في أحد الملاهي الليلة







عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو للمقاول الهارب محمد على في أحد الملاهي الليلة وهو يرقص بالشيشة.



وعقب "عمرو أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على الفيديو قائلا: «الراجل بيدرس ومهتم بمستقبل البلد وقاعد بيبص على القاعدة الشعبية من الملاهي الليلية».



وأشار الإعلامي عمرو أديب،: «لازم نعرف الزعيم محمد علي بيعمل ايه، ومزاجه عامل ايه».



وأوضح عمرو أديب: «هو دا اللي الناس ماشية وراه، دا لو نتنياهو وهيهد البلد هيمشوا وراه».