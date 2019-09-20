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منوعات

أطباء صينيون يستخرجون ترمومتر زجاجيا من مثانة رجل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:39 م
صدى البلد
أحمد شريف
في حالة طبية ساخرة، كشفت عنها التقارير المحلية بالصين، أزال الأطباء ترمومتر طبيا حشر في مثانة شاب عن طريق الخطأ.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، لم يكشف الأطباء عن السبب وراء قرار الشاب البالغ من العمر 25 عامًا والذي لم يكشف عن اسمه بوضع الترمومتر في مجراه البولي.

طلب المريض الذي من شنجهاي في الصين، المساعدة عندما لاحظ الدم في بوله، وهي شكوى تعرف طبيًا باسم النزف الدموي.

وكتب الدكتور هاينينج تشيان وزملاؤه في تقارير عن حالة المسالك البولية للشاب، أنهم أزالوا الجسم بطريقة تستخدم في كثير من الأحيان لمعالجة حصوات الكلى.

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