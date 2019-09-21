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حوادث

حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالسلام

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
عمرو خليفة
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

حيث تم ضبط صابر ع ا ع 35 سنة عاطل ومقيم شارع الزهور من شارع التروللي ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه فى القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول " سرقة وسائل نقل" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته مسحوق هيروين مخدر وزن 40 جراما، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهن وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى اصدرت قرارها السابق.

وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

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