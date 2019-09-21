ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما فى الفودو والاستروكس بالسلام

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة من الفودو والاستروكس للاتجار فيها بدائرة القسم.

وتم ضبط كل من أسامة ب م ف 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5779 لسنة 2015 السلام ثان "شروع فى قتل"، وعباس إ ر م 33 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 حكم حبس جزئي "تبديد" بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 250 جراما، و199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام ومبلغ مالي 310 جنيهات و ٢ هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل متلبساً بـ 1.750 كيلو فودو في السلام.. تفاصيل

ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش فى منشأة ناصر

حبس عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش في منشأة ناصر

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو

لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو .. تجديد حبس عاطل لحيازته 1.750 كيلو جرام من المخدرات

مكافحة المخدرات بالقاهرة تحبط ترويج استروكس وفودو وهيروين بالسلام

ترشيحاتنا

مرتضي منصور ينفعل على خالد مرتجي فى لقاء السوبر المصري.. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21 -9- 2019.. فيديو

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

بعد دخوله الإستديو بنضارة شمس.. فهمى يروى حكايته مع هنا الزاهد وكرارة

بالأبيض.. بسمة بإطلالة متميزة فى عرض فيلم سودانى بـ مهرجان الجونة

سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصه التتويج بكأس السوبر المصري .. فيديو

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

اغتصبونى ساعة وانا شايلة ابنى .. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر.. فيديو

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

انت مش راجل يا عنتر ..عاطل يسكب البنزين على طالب ويشعل النار فيه ببورسعيد ويحول جسده لكتلة فحم

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق

أنا مش زعلان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري.. فيديو

تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور