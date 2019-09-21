رئيس جامعة القاهرة يعتذر لوزير سابق بعد طلبه واسطة لطالب.. ويوضح حقيقة زيادة المصروفات

حل الدكتور "محمد عثمان الخشت"، رئيس جامعة القاهرة ضيفا مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية.



الخشت: البحث العلمي يتطور لخدمة الصالح العام







قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عملت على تطوير البحث العلمي والتدريس داخل الجامعة، حيث أصبح البحث العلمي يعمل علي خدمة الصالح العام.



وتابع، "الخشت"، أن البحث العلمي يخدم البشرية بشكل كامل في كافة مجالاتها، من خلال رفع معدلات التنمية ومعالجة السلوكيات المجتمعية.



وأشار رئيس جامعة القاهرة "الخشت"، إلى أن الجامعة تطالب بـ"روشتة" لكل الأبحاث العملية المقدمة داخل الجامعة، لتدوين طريقة تنفيذها وأسلوب عمل تلك البحوث في الخدمة والمنفعة العامة للوطن.







الخشت: إنشاء وتطوير 51 معملا بتكلفة 76 مليون جنيه.. فيديو







قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن البعض يتعامل بشكل خاطئ مع العلماء ورجال العلم، كونهم رهبان يقدمون رسالة وليس لهم الحق في طلب مستحقاتهم المالية، والذي يعد خاطئا جدا، لافتا إلي أن رجل العلم إنسان عادي يرغب في الحصول على حياة آدمية كريمة.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنهم قاموا بخطوات جادة لمساعدة العلماء، من خلال رفع مكافأة النشر الدولي 25% خلال 2017، وتم رفعها خلال العام الجاري 2019 لـ100%.



وأشار رئيس جامعة القاهرة إلي أن النشر الدولي فئات متباينة، وتبدأ من 3 آلاف جنيه لما يقارب الـ100 ألف جنيه، وهناك استثناء في مجال العلوم والطبيعة ليصل لـ150 ألف جنيه.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنهم عملوا في الجامعة على تطوير وإنشاء المعامل، والتي وصل عددها إلى 51 معملا خلال عامين، حيث وصلت التكلفة إلى 76 مليون جنيه، مؤكدا أن معامل كلية العلوم استهلكت 16 مليون جنيه للتطوير.









رئيس جامعة القاهرة: النانو تكنولوجي مستقبل الوظائف في مصر









قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أنشأوا أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط، والتي تعد نموذجا مختلفا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.



وتابع، "الخشت"، أن كلية "النانو تكنولوجي" هي مستقبل الوظائف والصناعة في مصر، حيث خاضت فيه اليابان شوطا كبيرا، بتطوير العمل والصناعة في ذلك المجال.



وأضاف، أن مجال النانو تكنولوجي يندرج تحته المزج بين الكثير من التخصصات مثل الزراعة، الفيزياء والكيمياء والطب، لافتا إلي أنهم قاموا بأنشاء أول معمل افتراضي بالنانو تكنولوجي.







الخشت: إقبال عالمي على التعامل مع جامعة القاهرة









قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك رغبة كبيرة من كبار الجامعات العالمية في التعامل مع جامعة القاهرة، حيث شهدوا العديد من الزيارات الرسمية التي انبهرت بالتطور الذي وصلت له الجامعة.



وتابع، "الخشت"، أن السفير الفرنسي في مصر ورئيس جامعة السوربون انبهروا بالتطور الذي وصلت له جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية.



لافتا، إلي أنه تلقي خطابا من أحد المسئولين في الأمم المتحدة الذين تقدموا بزيارة رسمية لجامعة القاهرة، تشيد خلالها بدور الجامعة والتطور الذي حل بها.



وأكد "الخشت" رئيس جامعة القاهرة، أن تطور الجامعة جعلهم يوقعون العديد من البروتوكولات مع الجامعات الأجنبية العالمية.







الخشت: نصنف ضمن من أفضل 400 جامعة في العالم









قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة في تصنيف أفضل 400 جامعة في العالم، حيث لم تصل الجامعة لذلك الرقم في عهود سابقة.



وتابع محمد عثمان الخشت، أنهم تقدموا خلال سنتين فقط بنسبة 110% في إحدى التصنيفات العالمية للتخصصات.



ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هناك تخصصات كثيرة تقترب لنسبة الـ100%، مؤكدا أن تلك النسبة مرتفعة للغاية، حيث ينافسون جامعات ميزانيتها تعادل ميزانيات دول.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن ميزانية الجامعة تصل لـ5 مليارات جنيه من ميزانية الدولة والتمويل الذاتي.







رئيس جامعة القاهرة: منعت زيادة المصاريف ولا أقبل الواسطة.. فيديو











قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جزءا كبيرا من المراكز البحثية والخدمية والتعليمية نشط وهناك جزء ناقص ونعمل عليه في الفترة الحالية.



وأضاف محمد عثمان الخشت، قائلا:" زيادة البرامج الخاصة باللغات المتميزة داخل الجامعة، وأؤمن بالرأسمالية الإجتماعية".



وتابع محمد عثمان الخشت:" ممنوع زيادة المصروفات على أي طالب دخل على سعر معين في البرامج والخدمات التعليمية، ومصاريف الزيادة تطبق على الطلاب الجديدة التي تدخل البرامج وليس المشاركين فيها".



وأكمل الخشت:" لا أقبل الواسطة داخل الجامعة لأي طالب وأقبل الطالب الذي تنطبق عليه الشروط".







الخشت: أقدر جيدا ظروف البلد وأتعاطف مع غير القادرين







قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يتعامل كرئيس للجامعة، ولكنه يتعامل كزميل مع كل العاملين وأعضاء هيئة التدريس.



وأضاف، "الخشت"، أنه لديه اتجاها للإحساس بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير القادرين ماليا، من خلال توفير خدمات مدعمة وبعضها معفاة من المصاريف.



وتابع "الخشت"، أنه فكر من عامين في تطوير المراكز البحثية والخدمية والتي تصل لـ167، حيث تدر مبالغ ضخمة للغاية.







من الأزمات اللي ربنا وفقنا فيها.. الخشت يكشف آخر تطورات معهد الأورام







قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك بعض المواطنين الذين يصدقون الشائعات والأخبار الكاذبة دون التحقق منها، حيث تعاني مصر من سرعة تصديق الشائعات وعدم التحري من دقتها من مصادرها الرئيسية.



وأوضح، "الخشت"، أن هناك أسلوبا يتبعه البعض في تناقل الأخبار، يهدف لتدمير الهوية والشخصيات العامة، فضلا عن التشفي في الآخرين.



وتابع، أن أزمة معهد الأورام أديرت بشكل مؤسسي كامل، حيث استقبل المعهد المرضى في وقت قياسي للغاية، لافتا إلي أن معهد الأورام يعمل الآن بكل طاقته الإنتاجية.



وأشار إلي أن إجمالي التكلفة المتوقعة لمعهد الأورام تصل لـ100 مليون جنيه، وتم إنجاز المرحلة الأولى من تلك العملية والتي ساهمت في عمل المعهد بكامل طاقته الإنتاجية، فضلا عن المراحل القادمة التي تشهد توسعة جزئية للمعهد.







بسبب الفرق في الدرجات.. رئيس جامعة القاهرة يعتذر لوزير سابق بعد طلبه واسطة لطالب







قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يقبل الواسطة لأي طالب ونقوم بقبول الطلاب الذين ينطبق عليهم الشروط في البرامج البحثية والتعليمية والخدمية.



وأضاف محمد عثمان الخشت، أن أحد الوزراء الكبار السابقين أرسل له طلب واسطة لأحد الطلاب ولكنه رفضه بسبب عدم انطباق الشروط عليه والفرق في الدرجات.



وتابع محمد عثمان الخشت: "اعتذرت للوزير السابق عن هذا الطلب لعدم انطباق الشروط على الطالب".



وأكمل محمد عثمان الخشت: "زيادة البرامج الخاصة باللغات المتميزة داخل الجامعة، وأؤمن بالرأسمالية الإجتماعية"، مضيفا: "ممنوع زيادة المصروفات على أي طالب دخل على سعر معين في البرامج والخدمات التعليمية، ومصاريف الزيادة تطبق على الطلاب الجديدة التي تدخل البرامج وليس المشاركين فيها".







رئيس جامعة القاهرة يوضح حقيقة زيادة المصروفات.. وكيفية التعامل مع الطلاب غير القادرين







قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المدينة الجامعة تقبل جميع الطلاب ولكن الأولوية لمن ينطبق عليهم الشروط، مؤكدا أن المدينة تستقبل 14 ألف طالب.



وتابع، "الخشت"، أنه لا يوجد أي زيادة في مصروفات المدن الجامعية، والتي تصل لـ 360 جنيها في الشهر، حيث يدفع الطالب 165 جنيها رسوم إقامة، وباقي المصاريف تفقد علي الغذاء.



وأشار "الخشت" رئيس جامعة القاهرة، إلي أن المدينة الجامعة مدعمة بشكل كبير من جامعة القاهرة، والذي يعد ليس بجديد علي الجامعة، مؤكدا أن العام الماضي شهد إعفاء 5000 طالب من مصروفات المدن الجامعية، لاغيا من خلالها شهادة الفقر التي يقدمها الطلاب للحصول علي الإعفاء من المصروفات، نظرا لما تسببه من ألم نفسي للطلاب.





الخشت: حاكم الشارقة يعشق مصر .. ووعدني بالتبرع بـ 160 مليون جنيه لمعهد الأورام







قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن اخر رقم وصله من التبرعات الخاصة بمعهد الأورام كان خلال منتصف شهر أغسطس وقد وصل لـ60 مليون جنية.



وتابع، "الخشت"، أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة يعشق مصر وجامعة القاهرة بشكل كبير، حيث درس بكلية الزراعة في مصر، مختلط من خلالها مع المصريين بكافة طبقاتهم.



وأضاف، أنهم قابل "القاسمي" حاكم الشارقة خلال زيارته للقاهرة في منتدي الشباب منذ عامين، وقد وعده خلالها بالتبرع ب160 مليون جنية لمعهد الأورام.



