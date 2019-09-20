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رياضة

محمد هاني: حققنا الكثير من المكاسب مع السوبر المحلي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد هاني، لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول كان في حالة تركيز قبل مباراة السوبر، رغم الفارق الزمني القصير مع مواجهة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق استعد جيدا، واستطاع أن يحقق اللقب بدعم ومساندة جماهير النادي ومجهود اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار محمد هاني، إلى أن الأهلي حقق العديد من المكاسب من خلال الفوز بلقب السوبر، أهمها التتويج ببطولة جديدة، وهي نقطة انطلاق قوية ودافع معنوي كبير في بداية الموسم الجديد.

وأكد محمد هاني، أن أي لاعب يشارك مع الفريق دائما ما يكون على قدر المسئولية، والأهم أن الفريق فاز بالسوبر ونجح في إضافة بطولة جديدة إلى سجلات بطولاته.

وشدد محمد هاني، على أن الأهلي أمامه تحدٍ قوي في المرحلة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي وأن الفريق جاهز دائما لكل التحديات.

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