دار الإفتاء: حب الوطن فطرة ومن الإيمان

قالت دار الإفتاء، إن حب الوطن من الإيمان؛ مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا ...» (رواه البخاري).



وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تحث الإنسان على حب الوطن، وخير دليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف يُخاطب مكة المكرمة مودعًا لها، وهي موطنه الذي أُخرج منه: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ» (سنن الترمذي).



وأكدت الإفتاء، أن حب الوطن يعتبر أمرًا فطريًا؛ حيث يشعر المرء بأنَّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض التي نشأ ونما في حضنها.



