مكاسب الأهلي من الفوز بكأس السوبر

أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز ببطولة السوبر، أهمها تحقيق لقب جديد يضاف لسجل البطولات في النادي، بالإضافة إلى أنه جاء بعد الفوز بجدارة 3/2 علي المنافس التقليدي الزمالك مؤكدا أنها بطولة في حد ذاتها.



وأوضح أن الفوز على الزمالك يمنح اللقب أهمية كبيرة، فضلا عن توقيته المناسب قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة، وعلى رأسها لقائي سموحة في الدوري ولقاء العودة أمام كانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا.



وشدد لطفي على أن جماهير الأهلي كان لها دور كبير في حصد اللقب بفضل دعمها للجهاز الفني واللاعبين طوال الفترة الماضية وكانت كعادتها دائما شريكا أساسيا في الانتصارات والفوز بالبطولات.

