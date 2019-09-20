بعد شائعة زواجها من وائل كفوري.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع زوجها فريد رحمة، لتحتفل بعيد ميلاده.



وظهرت سيرين عبد النور في الفيديو وهي تطوق زوجها فريد رحمة بذراعيها، وتقبله برومانسية، وعلقت قائلة: «انت عيدي انا ... بحبك لتخلص الدني كل عيد وانت بخير وصحة يا حبيبي».



يأتي ذلك بعدما تداول رواد السوشيال ميديا فيديو راقص يجمع بين الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة سيرين عبد النور بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه «كفوري» وهو يرقص مع «سيرين» بطريقة مثيرة في عيد ميلاد الأول، لتنتشر شائعات حول زواجهما.



التقط الفيديو للثنائي خلال الاحتفال بعيد ميلاد وائل الكفوري الـ45 في منزله بمنطقة زحلة بـ لبنان.



