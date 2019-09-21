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اقتصاد

48 مليون جنيه صافي مشريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
استحوذت الأسهم على 39.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، الأسبوع الماضي فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.2% خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 35.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.3% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 48.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 85.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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