48 مليون جنيه صافي مشريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 39.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، الأسبوع الماضي فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.2% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 35.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.3% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 48.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 85.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.