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رياضة

رمضان صبحي عقب الفوز بالسوبر: أهدافنا بـ اللعب مش بضربات الجزاء

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
أحمد هاني
علق رمضان صبحي نجم الأهلي على تتويج فريقه ببطولة السوبر على حساب نظيره الزمالك بهزيمته 3 - 2 ،  في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب "برج العرب".

وقال رمضان صبحي، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، :"ظروف المباراة جعلت الأمور صعبة في النهاية ولكن الأهداف التي سُجلت بمرمانا من ركلتي جزاء عكس أهدافنا التي جاءت بلعب".

وعن بقائه في الأهلي، رد رمضان:"أنا مع النادي الأهلي والأهلي بيتي وعندما تنتهي السنة الجارية نتحدث وإن شاء الله القادم خير لنا".

وأتم رمضان حديثه إن لاعبى فريقه قدموا أداء رجوليا فى مباراة الزمالك استحقوا عليه التتويج بكأس السوبر ونجحوا فى تحقيق الفوز من أهداف من "لعب" وليست من ركلات جزاء.

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