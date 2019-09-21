ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. بورنموث يفتتح الجولة الـ 6 بالفوز على ساوثهامبتون

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
أحمد هاني
أفتتج فريق بورنموث الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على مضيفه فريق ساوثهامبتون، 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت ميريز".

بورنموث أنهي الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدفين من توقيع المدافع الهولندى ناثان أكى و هارى ويلسون .

وفى الشوط الثانى، قلص جيمس وارد النتيجة لفريق ساوثهامبتون، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 53 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، وأحرز كالوم ويلسون ثالث أهداف فريق بورنموث قبل لحظات من نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة رفع بورنموث رصيده للنقطة 10 فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط فى المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى يتصدره فريق ليفربول برصيد 15 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدورى الانجليزى .. مانشستر يونايتد يقع فى فخ التعادل امام ساوثهامتون ..فيديو

احتفال هيستيري لجمهور ساوثهامبتون بعد التعادل مع مانشستر يونايتد .. فيديو

الدوري الإنجليزي.. ليستر يفوز على بورنموث وهزيمة نوريتش أمام ويست هام

ترشيحاتنا

الترجي يعلق على خسارة الزمالك السوبر المصري أمام الأهلي

أمير كرارة يتسبب فى موقف محرج لـ أحمد فهمى لهذا السبب.. فيديو

أنا مش زعلان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري.. فيديو

الجزيرة تستخدم فيديوهات يناير.. سعودي يفضح القناة القطرية: لعنة الله على الحمدين

دانا حمدان تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. شاهد

علامات حب الله للعبد.. دار الافتاء تحدد أمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور