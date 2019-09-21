الدوري الإنجليزي.. بورنموث يفتتح الجولة الـ 6 بالفوز على ساوثهامبتون

أفتتج فريق بورنموث الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على مضيفه فريق ساوثهامبتون، 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت ميريز".



بورنموث أنهي الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدفين من توقيع المدافع الهولندى ناثان أكى و هارى ويلسون .



وفى الشوط الثانى، قلص جيمس وارد النتيجة لفريق ساوثهامبتون، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 53 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، وأحرز كالوم ويلسون ثالث أهداف فريق بورنموث قبل لحظات من نهاية المباراة .



وبهذه النتيجة رفع بورنموث رصيده للنقطة 10 فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط فى المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى يتصدره فريق ليفربول برصيد 15 نقطة.