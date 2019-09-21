تعرف على أكثر القطاعات تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 21 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه



وتلاه قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) بتداول 215.1 مليون ورقة مالية بقيمة 861.3 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 205.6 مليون ورقة مالية بقيمة 669 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع كيماويات بتداول 26 مليون ورقة مالية وبقيمة 294.3 مليون جنيه، رعاية صحية و ادوية بتداول 42.4 مليون ورقة مالية وبقيمة 276 مليون جنيه.



ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 33 مليون ورقة مالية وبقيمة 261 مليون جنيه، ثم قطاع اتصالات بتداول 205.8 مليون ورقة مالية بقيمة 219.7 مليون جنيه.