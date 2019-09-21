اخبار الفن.. هنا الزاهد في المستشفى بعد أيام من زفافها.. محمد رمضان وبشرى في عمل فني واحد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من أخبار الفن ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بعد الخلاف بينهما.. محمد رمضان وبشرى في عمل فني واحد
كشفت الفنانة بشرى، في لقاء متلفز لها مع قناة On E الفضائية، على هامش فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس، إنها تستعد للتعاون الفني مع الفنان محمد رمضان.
سميرة سعيد ومحمد حماقي يروجان لـ ذا فويس بهذه الطريقة
روجت الفنانة سميرة سعيد، للموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، الذي تشارك في لجنة تحكيمه، وينتظر إذاعة أولى حلقاته، عبر قناة mbc مصر الفضائية غدًا السبت 21 سبتمبر.
عماد زياد يتلقى التهاني بقدوم مولودته تالية
تلقي الفنان عماد زياد التهاني من اصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، بمناسبة قدوم مولودته "تالية"، والتي استقبلها مساء أمس الخميس بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.
بعد أيام من زفافها .. هنا الزاهد تدخل المستشفى .. تفاصيل
نشر الفنان أحمد فهمي صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد وهي ترقد في أحد المستشفيات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
بعد شائعة زواجها من وائل كفوري.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع زوجها فريد رحمة، لتحتفل بعيد ميلاده.
بعد الخلاف بينهما.. محمد رمضان وبشرى في عمل فني واحد
كشفت الفنانة بشرى، في لقاء متلفز لها مع قناة On E الفضائية، على هامش فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس، إنها تستعد للتعاون الفني مع الفنان محمد رمضان.
سميرة سعيد ومحمد حماقي يروجان لـ ذا فويس بهذه الطريقة
روجت الفنانة سميرة سعيد، للموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، الذي تشارك في لجنة تحكيمه، وينتظر إذاعة أولى حلقاته، عبر قناة mbc مصر الفضائية غدًا السبت 21 سبتمبر.
عماد زياد يتلقى التهاني بقدوم مولودته تالية
تلقي الفنان عماد زياد التهاني من اصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، بمناسبة قدوم مولودته "تالية"، والتي استقبلها مساء أمس الخميس بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.
بعد أيام من زفافها .. هنا الزاهد تدخل المستشفى .. تفاصيل
نشر الفنان أحمد فهمي صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد وهي ترقد في أحد المستشفيات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
بعد شائعة زواجها من وائل كفوري.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع زوجها فريد رحمة، لتحتفل بعيد ميلاده.