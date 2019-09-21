اخبار الفن.. هنا الزاهد في المستشفى بعد أيام من زفافها.. محمد رمضان وبشرى في عمل فني واحد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من أخبار الفن ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:كشفت الفنانة بشرى، في لقاء متلفز لها مع قناة On E الفضائية، على هامش فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس، إنها تستعد للتعاون الفني مع الفنان محمد رمضان.روجت الفنانة سميرة سعيد، للموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، الذي تشارك في لجنة تحكيمه، وينتظر إذاعة أولى حلقاته، عبر قناة mbc مصر الفضائية غدًا السبت 21 سبتمبر.تلقي الفنان عماد زياد التهاني من اصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، بمناسبة قدوم مولودته "تالية"، والتي استقبلها مساء أمس الخميس بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.نشر الفنان أحمد فهمي صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد وهي ترقد في أحد المستشفيات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع زوجها فريد رحمة، لتحتفل بعيد ميلاده.