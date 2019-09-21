قطار المحاكمات اليوم.. الحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.. محاكمة 7 متهمين بـ خلية داعش الجيزة

محاكمة 7 متهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

الحكم على 26 متهما فى قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الحكم على 42 متهما في قضية اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة





تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من المحاكمات المهمة على رأسها الحكم على المتهمين بالهجوم على فندق الاهرامات الثلاثة، وكذلك المتهمين الحكم على المتهمين باقتحام وحرق قسم شرطة العدوة بالمنيا، وغيرهما من المحاكمات المهمة.





فتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".





تعقد الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.





كان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا باسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقى المتهمين.





وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقى المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.





واعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا"، بأنه أثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الأول عام 2014 وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد آل حسن بمنطقة بولاق الدكرور، وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعى لتلك الأفكار ولقناعته وباقى المتهمين تم ضمهم إلى الخلية التكفيرية، وتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الإرهابى ورصد مناطق عسكرية.





وأضاف المتهم بانه عقب سفر المتهم الأول إلى سيناء للانضمام لتنظيم إرهابى، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائرى بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس، كما قاموا بالتجول فى محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها، ومعرفة أعداد قوات التأمين، وأنهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات.





كما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومتابعته لتنظيم داعش الإرهابى، وفِى عام 2017 كلّف بالإمداد بالاسلحة والذخائر.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكى تردد فوق العالى والتى يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.





وتصدر الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم على 26 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة".





يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.





وتضم قائمة المتهمين كل من : عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.





وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.





وتصدر محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، الحكم على 42 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام وحرق قسم شرطة العدوه شمال المحافظة.





يذكر أن محكمة الجنايات سبق وأن أصدرت فى شهر سبتمبر الماضي أحكامًا غيابية متفاوتة ضد المتهمين، تراوحت بين المؤبد والبراءة وعقب القاء القبض على عدد منهم، بدأت إعادة إجراءات محاكمتهم.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين باستعراض قوة، وقتل آخر لمشاجرة بينهم بالزاوية الحمراء.





تعقد برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية وأمانة سر عامر علي وحسن منصور عبدالعزيز.





كشف أمر الإحالة، قيام المتهمين " عمر أ م " 50 سنه تاجر فاكهة ، " علي أ م " 35 سنه تاجر ، " مصطفي أ م " 47 سنه تاجر ، " أحمد م أ " 43 سنه هارب، باستعراض القوة وفرض السيطرة، ضد المجنى عليهم" محمد إ م "، " إسلام إ م " ، " علي إ م " عبدالرحمن إ م " ، " إسراء ه ع " ، " سميحة م ج " ، " وحيد ع ط "، حيث أحرزوا أسلحة بيضاء وآخرة نارية.





البداية كانت، بتلقى ضباط مباحث الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، بعد تعدى المتهمين عليه، وعلى أشقائه بسبب خلافات العمل بينهم فى السوق.





على الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.



