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مرأة

بالجامبسوت.. شاهد أطلالة منى زكى فى اليوم الثاني من مهرجان الجونة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
منى زكي
منى زكي
أسماء عبد الحفيظ
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة منى زكى، بإطلالة الجامبسوت خلال حضورها اليوم الثاني من فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

ظهرت الفنانة منى زكي، بإطلالة الجامبسوت ، مرتدية جامبسوت ذات اللون البنفسجى ،بكتف وكتف ،مما أبرز قوامها المتناسق ،وحرصت على وضع مكياج هادئ المتناسق مع أطلالتها .

ويذكر أنه تم انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
منى زكى منى زكى

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