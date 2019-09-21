7.2 مليار قدم مكعب يوميا .. مصر تصل لرقم جديد في إنتاج الغاز الطبيعي.. نواب: توقعات بإعادة تقييم أسعاره.. وتطور كبير في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي

اقتصادية النواب: مصر ستكون مركز إنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط

سمير البطيخي: تقييم جديد لأسعار الغاز









أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من انتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.





وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.









جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2018/2019 .









من جانبه أشار المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة خلال عرضه،لأهم نتائج الأعمال، إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر ليصل الى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة ، وأنه تم اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل الى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير الماضى وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التي تعد من أكبر الشركات عالميًا للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف ، مضيفًا أنه جارى الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالي 2019/2020.





وتعليقًا على ذلك، قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة واعدة في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، تؤهلها لأن يكون مركزًا لإنتاجهما في المنطقة كلها، سواء كان ذلك في الإنتاج أو القيمة المضافة المتعلقة بمعامل التكرير.





وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لـ 7.2 مليار متر مكعب، خلال شهر سبتمبر، للمرة الاولى، سيكون له مردود كبير فيما يتعلق بالخزانة العامة والدور الكبير الذي سيلعبه في سد الهجز بها.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي سوف يزيد من فرص إدخال الغاز الطبيعي للمنازل، والتخلص شيئًا ما من إسطوانات الغاز التي تمثل تكلفة كبيرة جدا على المواطنين.





فيما أعرب النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن تفائله من الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي، والذي وصل لـ 7.2 مليار قدم مكعب، خلال شهر سبتمبر، لأول مرة، مشيرًا إلى هذه الزيادة لن تكون الأخيرة وسيكون هناك إنتاج أكبر للغاز الطبيعي في مصر.





وقال "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الممكن أن يجعل الحكومة تقوم بعمل دراسات جديدة لأسعار الغاز بالنسبة للمصانع، وهذا سنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة التي يدخل فيها الغاز الطبيعي والكهرباء.





وأكد النائب سمير البطيخي ضرورة أن يكون هناك دراسات جديدة لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع، لأن زيادة أسعاره أثر على أرباح تلك المصانع إلى حد كبير.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي حدث فيه طفرة هائلة وغير متوقعة، بعد أن لا يكفي احتياجات المصانع في 2011 و 2012.





كما أكد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: أن "زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سوف يكون له دور كبير في تطور الاتجاه الذي تذهب إليه الدولة للعمل بسيارات الغاز الطبيعي.



