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رياضة

حسين الشحات ينعي مشجع الزمالك الذي وافته المنية في حادث أليم... شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:41 ص
الطفل ادهم مسعد ووالده
الطفل ادهم مسعد ووالده
القسم الميدانى
نشر حسين الشحات لاعب النادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " صورة للطفل الذى توفى قبل مبارة الزمالك بعدما تعرض هو ووالدة لحدث سير .

وعلق حسين الشحات على الصورة قائلا " ‏لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمهم يارب ويجعل مثواهم الجنه ان شاء الله " .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

البقاء للة - ‏‎ربنا يرحمهم ويجعل مثواة الجنة يارب العالمين - ‏‎ربنا يرحمه ويغفر له

ويذكر ان تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى دمياط بها مواطن يدعى مسعد الكيكى ونجله الطفل تدهم 7سنوات، أثناء ذهابهما لمشاهدة المباراة باستاد برج العرب وتوفي الطفل في الحال وتم نقل والده للمستشفى لتلقي العلاج نظرا لأن حالته خطيرة للغاية .

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