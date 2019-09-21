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شاهد.. بعد شائعات التظاهر.. الهدوء يسيطر على كوبري قصر النيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
محمد القاضي
يرصد الفيديو حالة الهدوء التام التي تسيطر على كوبري قصر النيل، وسط إشاعات تشير إلى أن هناك تظاهرات بمنطقة ميدان التحرير وكوبري قصر النيل.

وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد حالة هدوء تام في ميدان التحرير وسير حركة المرور بشكل طبيعي.

وأكد مراسل إكسترا نيوز، أنه لا توجد إجراءات استثنائية في ميدان التحرير وحركة المرور طبيعية.

وهذه اللقطات الحية تفضح وتكذب إذاعات جماعة الإخوان الإرهابية بوجود تظاهرات في ميدان التحرير.

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