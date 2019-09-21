بطولة احتفالية.. إكرامي: السوبر له مذاق آخر أمام الزمالك.. فيديو

قال شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي إن بطولة السوبر هي بطولة احتفالية في بداية الموسم الغرض منها الاحتفال فقط وليست مؤهلة لأي بطولة.



وأضاف إكرامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مباراة السوبر عندما يكون طرفها الزمالك يكون لها مذاق خاص.



وأكد شريف إكرامي أن جماهير الأهلي وضعت الكثير من الضغوط على لاعبي الزمالك كاشفا أن المباراة خرجت بشكل جيد لجميع الأطراف في النهاية، موضحا أن المباراة خرجت بشكل مرضي وحقق الفريق العديد من المكاسب من الفوز على الزمالك خاصة وأن حصد لقب السوبر قبل انطلاق الدوري أمرا مهم ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.



وكشف شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، أن النادي لم يبحث عن مدرب حراس جديد بل إنه جاء ضمن الجهاز الفني للمدرب الجديد، موضحا أن النادي لم يستقطب مدرب حراس جديد، لكن فايلر هو من جاء به ضمن طاقم الجهاز الفني الجديد.



وتابع حارس مرمى الأهلي أن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق السابق تواجد فترة كبيرة بالنادي وكان ذو كفاءة ولا يوجد فارق أو تأثير بنسبة كبيرة بينه وبين مدرب الحراس الجديد.



https://www.youtube.com/watch?v=tddSHQO21v8