هاني حتحوت: رمضان صبحي نجح في شل جبهة حمدي النقاز في مباراة السوبر.. فيديو

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن التونسي علي معلول ورمضان صبحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم شكلوا جبهة قوية للمارد الأحمر خلال مباراة الزمالك في السوبر المحلي التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.





وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رمضان صبحي قام بتأديه أداء دفاعي قوي ونجح في أغلب الاحتمالات مع شيكابالا.





وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، أن الأدوار الدفاعية الممتازة نجحت في شل جبهة حمدي النقاز وشيكابالا، موضحا أن حسين الشحات حصل على حرية كبيرة خلال المباراة وقت تنفيذ الهجمات بجانب مجدي قفشة والذي كان أكثر ظهورا في منطقة العمليات للزمالك.



