ترامب يوافق على نشر قوات دفاعية في المنطقة بعد الهجوم على أرامكو

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على نشر قوات دفاعية في المنطقة بعد الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص أثبتت تورط إيران.



وأضاف إسبر في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "التحقيقات التي أجرتها السعودية والولايات المتحدة تبين أن إيران مسئولة عن الهجمات على معملي النفط التابعين لأرامكو".



وتابع: "الهجوم يعتبر تصعيد خطير وهذه أول خطوة للرد عليه".

