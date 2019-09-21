بكلمات مؤثرة.. مي كساب تنعي فقيد الزمالك

يا حبييي ملاك في الجنه ربنا يصبر قلب أمك وأبوك pic.twitter.com/07uqbwhKSS — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) September 20, 2019

نشرت الفنانة مي كساب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، نعت فيها الطفل الزملكاوي أدهم، الذي وافته المنية ظهر أمس الجمعة، إثر حادث سيارة مشجعي نادي الزمالك، قبل مبارة السوبر المصري.وشاركت مي كساب صورة للطفل أدهم، ونعته من خلال تغريدتها، قائلة: «يا حبييي ملاك في الجنه ربنا يصبر قلب أمك وأبوك».وتعرضت إحدى السيارات الناقلة لجماهير الزمالك إلى ستاد برج العرب لحادث أدى إلى انقلابها على الطريق، وتعرض ركابها لبعض الإصابات، وأدت إلى وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكى، وإصابة والده باصابات خطيرة.وسيطرت حالة من الحزن علي أبناء محافظة دمياط فور تلقيهم خبر وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكى ابن محافظة دمياط في حادث سير وهو برفقة والده أثناء توجههما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.