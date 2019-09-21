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رياضة

المنيا يكرم السباحين الفائزين ببطولة الصعيد الصيفية واختبارات النجوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:38 ص
صدى البلد
كتب :رباب الهوارى
كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، مساء الخميس، السباحين الفائزين ببطولة الصعيد الصيفية بالغردقة، والذين نجحوا في حصد ٧٢ ميدالية و٩ كؤوس، وكذلك تكريم الفائزين في اختبارات النجوم الأخيرة.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، و المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الادارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، والدكتور علي مجدي ومصطفى فتحي، ونور مدكور، ومحمد احمد شحاته أعضاء مجلس الإدارة، وأيمن عبد العليم المدير التنفيذي.

وقدم المستشار أحمد عمر الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية على تفوق أبنائهم خلال تلك البطولات ورفع اسم النادي، متمنيا لهم دوام التوفيق والاستمرار في التدريبات وخوض البطولات المختلفة وتحقيق مزيد من الانجازات.

كما أعرب عضوا مجلس الادارة مصطفى فتحي وعلي مجدي خلال كلمتهما عن سعادتهما بالمستوى الذي وصل إليه أبناء النادي بالسباحة خاصة في الأعوام الأخيرة، مقدمين الشكر للجهاز الفني والمدربين بالنادي على ما يبذلونه من جهود مع المتدربين ورفع مستواهم بشكل احترافي.

وقام أعضاء المجلس بتوزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين في البطولة، وكذلك نحو ٨٢ سباح نجحوا في اختبارات النجوم التي أقيمت بالنادي الشهر الماضي، وسط أجواء كبيرة من الفرحة.

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