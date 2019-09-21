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رياضة

مرتضي منصور ينفعل على خالد مرتجي فى لقاء السوبر المصري.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد ، لحظه قيام مرتضي منصور ئيس نادي الزمالك بالانفعال على خالد مرتجي عضو إدارة النادي الاهلي خلال مباراة السوبر المصري .

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النزول إلى غرف خلع ملابس الفريق الأبيض بين شوطي مباراة السوبر التي تجمع نادي الزمالك ضد النادي الأهلي باستاد الجيش ببرج العرب.

وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة أمسالجمعة بالفوز على منافسه التقليدي العنيد الزمالك 3 / 2 .

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