وصلة رقص من عم حارس بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري.. فيديو

توج النادى الأهلى بلقب السوبر وحقق فوزا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.واحتفل عم حارس عامل غرف ملابس النادي الأهلي، مع لاعبي الفريق على إيقاع الأغاني الشعبية داخل مقر فندق إقامة الفريق بالاسكندرية.أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجاي هدفين وحسين الشحات هدف فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.