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أخبار البلد

الجزيرة تستخدم فيديوهات يناير.. سعودي يفضح القناة القطرية: لعنة الله على الحمدين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
عبدالله الطيارى
عبدالله الطيارى
القسم الميدانى
نشر مواطن سعودي تغريدتان عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يحزروا الشعب المصرى من كذب فديوهات الجزيرة .

وكتب المواطن السعودى عبدالله طياره " ‏انتبهو يا شعب مصر العظيم من كذب فيديوهات الجزيرة الكاذبة والله انزعجوا من الانجازات التي تتحقق اليوم على أرض مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ولعنة الله على " الحمدين" ‎#مصر "

وكتب المواطن " ‏لعنة الله على الجزيرة تستخدم فيدهات ثورة يناير لأنزال الشارع المصري وفضيحة ستدفع ثمنها قطر وتركيا وكل الاخوان فى العالم لا تصدقوووو فيديوهات الجزيرة الكذابة ‎#مصر "


ولاقت التغريدنان اعجاب كبير من المستخدمين وجاءت التعليقات كالاتى : ولا الجزيرة ولا عشرة زيها يخلونا نقف ضد النظام - الله يحفظ مصر من الاعداء - معروف انهم كدبين





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