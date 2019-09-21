الجزيرة تستخدم فيديوهات يناير.. سعودي يفضح القناة القطرية: لعنة الله على الحمدين









لعنة الله على الجزيرة تستخدم فيدهات ثورة يناير لأنزال الشارع المصري وفضيحة ستدفع ثمنها قطر وتركيا وكل الاخوانج فى العالم لا تصدقوووو فديوهات الجزيرة الكذابة #مصر — عبدالله الطياري (@abda22abda22) September 20, 2019

نشر مواطن سعودي تغريدتان عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يحزروا الشعب المصرى من كذب فديوهات الجزيرة .وكتب المواطن السعودى عبدالله طياره " ‏انتبهو يا شعب مصر العظيم من كذب فيديوهات الجزيرة الكاذبة والله انزعجوا من الانجازات التي تتحقق اليوم على أرض مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ولعنة الله على " الحمدين" ‎#مصر "وكتب المواطن " ‏لعنة الله على الجزيرة تستخدم فيدهات ثورة يناير لأنزال الشارع المصري وفضيحة ستدفع ثمنها قطر وتركيا وكل الاخوان فى العالم لا تصدقوووو فيديوهات الجزيرة الكذابة ‎#مصر "ولاقت التغريدنان اعجاب كبير من المستخدمين وجاءت التعليقات كالاتى : ولا الجزيرة ولا عشرة زيها يخلونا نقف ضد النظام - الله يحفظ مصر من الاعداء - معروف انهم كدبين