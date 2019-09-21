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رياضة

الترجي يعلق على خسارة الزمالك السوبر المصري أمام الأهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
أحمد هاني
توج النادى الأهلى بلقب السوبر وحقق فوزا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

وعلق الترجى التونسي منافس الزمالك على لقب السوبر الإفريقي على خسار الأبيض للقب السوبر المصرى أمام الأهلى.

وقال الحساب الرسمي للترجى التونسي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،:" كانت فرصة جيدة لمعاينة منافسنا و الوقوف على إمكانياته".

أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجاي وحسين الشحات فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.
الترجي يعلق على خسارة الزمالك السوبر المصري أمام الأهلي

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