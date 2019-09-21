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منوعات

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
سادت حالة من الهلع والفوضى على متن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "دلتا" الأمريكية، وجاء ذلك بعد أن هبطت الطائرة حوالي 30 ألف قدم في سبع دقائق فقط، الأمر الذي دفع الركاب المذعورين إلى إرسال رسائل وداع إلى أحبائهم، فيما حاول مضيفو الطائرة السيطرة على الفوضى.

وكانت الطائرة، المتجهة من مدينة "أتلانتا" بولاية "جورجيا" الأمريكية إلى "فورت لودرديل" بولاية "فلوريدا"، في منتصف طريقها عندما هبطت بسرعة من ارتفاع 39 ألف قدم إلى ارتفاع 10 آلاف قدم، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصرحت شركة طيران "دلتا" بأن الهبوط غير المتوقع كان سببه عدم انتظام ضغط المقصورة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد ركاب هذه الطائرة قوله إنها بدأت تهبط بسرعة وعلى نحو مفاجئ، وبعد ذلك نزلت أقنعة الأكسجين من الجزء العلوي من الطائرة، وسادت الفوضى خلال الرحلة، فيما حاولت المضيفات تهدئة الركاب، لكن دون جدوى، فقد كانت هذه اللحظات عصيبة.

وتابع حديثه موضحًا أنه تواصل مع أفراد عائلته كي يخبرهم بحدوث أمور مخيفة على متن الطائرة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إنه قد تم تحويل مسار الطائرة إلى مدينة "تامبا" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، وقد هبطت دون وقوع حادث.

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق
شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق
شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق
شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق
شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق

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