شاهد.. احتفال لاعبي الاهلي مع الجماهير بعد التتويج بكأس السوبر المصري

رصدت عدسة صدي البلد ، لحظة توجه لاعبو الأهلي بعد إستلام كأس السوبر المصري إلى المدرجات المخصصة لجماهير القلعة الحمراء بعد المباراة .



احتفل لاعبي الاهلي مع الجماهير، بفوز الفريق الأول لكرة القدم على الزمالك، في بطولة السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، على كأس السوبر المحلي.



وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي العنيد الزمالك 3 / 2 .

