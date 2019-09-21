الملعقة السحرية.. تحارب الكسل وتعطي لطفلك نشاطا طول اليوم

يشعر العديد من الأطفال بالكسل والرغبة فى النوم أثناء الذهاب للمدرسة، وتلاحظ الأم على طفلها الكسل، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك إعطاء طفلك هذه الملعقة التي تعطي مفعول السحر وتخلصه تماما من الكسل وتجعله أكثر نشاطا وحيوية، كما أنها تساعد على محاربة العديد من الأمراض.



وفقا لما نشره موقع "برايت سايد"، فإن فوائد العسل الأسود على الريق تجعلك لا تغفل عن تناولها يوميا ضمن غذائك اليومي، لأنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين "C".



يساعد العسل على محاربة الكسل وقلة التركيز ويزيد من نشاطك ولياقتك، كما أن محتواه العالي من فيتامين ب 6 يزيد من مستويات السيروتونين في المخ التي تؤثر بشكل كبير على خلايا المخ المرتبطة بالمزاج والرغبة الجنسية والشهية والنوم والذاكرة والتعلم.



تناول العسل على الريق مع الماء يساعد على تخفيف الألم والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم بسلاسة وبشكل طبيعي، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة جسمك وتنقيته باستمرار.